Мороз и небольшой снег ожидается в Москве во вторник

Во вторник, 22 января, в столице ожидается небольшой снег и до минус 12 градусов мороза. Ветер подует северо-западного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России

По прогнозам синоптиков, в столице и Подмосковье возможна гололедица. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В Московской области ожидается до минус 15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник высота сугробов увеличится на 4–6 сантиметров.

В ночь на среду в столице будет минус 19–17 градусов мороза, а днем столбики термометров покажут 12.. -10 градусов, в Подмосковье — 10–15 градусов мороза.

Из-за понижения температуры воздуха москвичам рекомендовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может привести к переохлаждению и обморожению.

В связи с аномальными заморозками МОЭК выразила готовность обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.

Также системы отопления перед морозами проверили в салонах наземного городского транспорта столицы. Как уточняется, полностью подготовлены к низким температурам воздуха автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Также проверены автобусы частных перевозчиков, которые работают на маршрутах в черте города.