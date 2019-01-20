Во вторник и среду в Москву придут аномальные морозы

Аномальные морозы до 25 градусов прогнозируются в Москве во вторник и среду, это ниже климатической нормы на 10 градусов, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Москву надвигаются арктические 20-градусные морозы. "Дна" аномального холода достигнем во вторник и среду, когда температура воздуха понизится до 20-25 градусов ниже нуля. Это на 9-10 градусов ниже нормы", — написал Тишковец в соцсети.

По его словам, похолодание начнётся уже в ночь на понедельник: температура воздуха в столице в течение суток понизится до минус 7-12 градусов, а вечером морозы продолжат крепчать.