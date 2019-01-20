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Во вторник и среду в Москву придут аномальные морозы 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Аномальные морозы до 25 градусов прогнозируются в Москве во вторник и среду, это ниже климатической нормы на 10 градусов, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"На Москву надвигаются арктические 20-градусные морозы. "Дна" аномального холода достигнем во вторник и среду, когда температура воздуха понизится до 20-25 градусов ниже нуля. Это на 9-10 градусов ниже нормы", — написал Тишковец в соцсети.
По его словам, похолодание начнётся уже в ночь на понедельник: температура воздуха в столице в течение суток понизится до минус 7-12 градусов, а вечером морозы продолжат крепчать.
"Морозы начнут спадать во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны. Среднесуточная температура к выходным постепенно вернётся в своё климатическое русло", — отметил синоптик.
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