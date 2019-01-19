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В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности 

Москва24 52 минуты назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве и Подмосковье на воскресенье, 20 января, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает телеканал Москва 24. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00.
Днем 19 января ожидается небольшой снег и до -8 градусов. По словам синоптиков, в Москве и области в ближайшие дни погода будет "исключительно изменчивой".
В ночь на 20 января температура может понизиться до минус 15 градусов, сообщает "Фобос". Днем ожидается 3-5 градусов мороза.
По прогнозам синоптиков, крещенские морозы продержатся в Москве до конца следующей недели. Пик понижения температуры придется на вторник, 22 января, — днем до минус 15, ночью до минус 20.
В ночь на Крещение, 19 января, в нескольких районах Москвы прошла снежная гроза. Жители Солнечногорского района Подмосковья и Зеленограда стали свидетелями раскатов грома, вспышек молнии и снегопада.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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