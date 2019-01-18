Московских птиц настигла депрессия

Из-за переменчивой погоды в зимний сезон у птиц начинается депрессия, из-за чего снижается их выживаемость. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.

«Мы по нашим птицам замечаем, что когда происходит снижение давления, они не только становятся более вялыми, но у них также снижается выживаемость, то есть если в этот период сделать птице операцию, то велика возможность развития осложнений», — рассказал он.

Кроме того, добавил Мишин, из-за заморозков после оттепели у птиц могут возникнуть проблемы с добыванием пищи, поэтому горожанам стоит их подкармливать.

В пятницу, 18 января, погода в столичном регионе соответствует показателям начала апреля. По прогнозам синоптиков, после оттепели в Москву придут заморозки, в ночь на 22 января может похолодать до минус 15 градусов.