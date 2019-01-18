Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московских птиц настигла депрессия 

Мослента + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из-за переменчивой погоды в зимний сезон у птиц начинается депрессия, из-за чего снижается их выживаемость. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.
«Мы по нашим птицам замечаем, что когда происходит снижение давления, они не только становятся более вялыми, но у них также снижается выживаемость, то есть если в этот период сделать птице операцию, то велика возможность развития осложнений», — рассказал он.
Кроме того, добавил Мишин, из-за заморозков после оттепели у птиц могут возникнуть проблемы с добыванием пищи, поэтому горожанам стоит их подкармливать.
В пятницу, 18 января, погода в столичном регионе соответствует показателям начала апреля. По прогнозам синоптиков, после оттепели в Москву придут заморозки, в ночь на 22 января может похолодать до минус 15 градусов.
Мослента: последние новости
В середине зимы в Москву пришел апрель Крещенские морозы оказались мифом Москвичам пригрозили опасной метелью
Погода , Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа предварительная версия столкновения Су-3465
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками23
В СБУ прокомментировали приезд Собчак в Киев28
«Украина получила пулю в зад»1
Украина разорвала 49 соглашений с Россией106
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
01:49
Найден второй летчик разбившегося Су-34
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
01:03
Атаку F-35 в «режиме зверя» сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение