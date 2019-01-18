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В середине зимы в Москву пришел апрель 

Мослента + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В пятницу, 18 января, температура в столичном регионе достигнет апрельских показателей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла.
«Температура воздуха превысит нормы почти на 10 градусов и будет соответствовать началу апреля», — уточнили специалисты.
Ночь на 18 января стала самой теплой с начала зимы. До этой ночи самый высокий показатель столбика термометра с начала зимы был зафиксирован 10 декабря — плюс 1,6 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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