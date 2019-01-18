На Москву обрушился сильнейший снежный циклон

На дорогах гололедица. ГИБДД просит автомобилистов быть особенно аккуратными.

Столица России переживает удар непогоды. На Москву обрушился сильный снегопад с порывистым ветром. Метель не прекращалась несколько часов. Аэропорты предупреждали о серьезных изменениях в расписании.

Сейчас ситуация немного улучшилась. На этот момент отменено 15 рейсов, задерживаются 25 самолетов.

Однако прогноз синоптиков неблагоприятный. Город будет во власти циклона еще, как минимум, несколько часов.

Петербург снежная буря накрыла накануне. Улицы занесло настолько, что пассажирам приходилось толкать застрявшие автобусы. Повсюду возникали гигантские заторы.

Самый большой, на кольцевой автодороге, растянулся на 10 километров. На федеральной трассе «Скандинавия» по обочинам были разбросаны десятки машин.