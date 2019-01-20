Настоящая Арктика: аномальные морозы идут на Москву

Арктические морозы ожидаются в Москве на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, температура воздуха окажется на десять градусов ниже нормы. «Дна» аномальное похолодание достигнет во вторник и среду, когда столбики термометров опустятся до -25°С.

Крепкие крещенские морозы придут в столицу с опозданием. Как сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , похолодание начнется в ночь на понедельник.

«Уже в ночь на понедельник начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, а днем регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, который откроет беспрепятственный доступ арктическому воздуху. Температура воздуха в столице в течение суток понизится до -12…-7°С и продолжит опускаться к вечеру», — говорится в сообщении «Фобос».

«Дна» морозного колодца температурный фон достигнет 22 и 23 января. Ночная температура воздуха составит до -25°С, днем ожидается не теплее -17…-12°С, что на 9-10 градусов ниже положенной для конца января климатической нормы.

По словам синоптика, морозы начнут спадать во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны. «Среднесуточная температура к выходным постепенно вернется в свое климатическое русло», — отметил он.

Неделя начнется не только с морозов, но и с сильного ветра, из-за чего в столичном регионе на 21 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он, предположительно, сохранится в течение 22 часов.

Следующая волна холодов ожидается уже в феврале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В этом году мы прогнозируем, что очень теплого февраля и марта не ожидается — погода будет вполне зимней, но изменчивой. Это характерная черта: при глобальном потеплении увеличивается вариабельность погодных характеристик», — сказал он.

По словам Вильфанда, остаток зимы и март «суперхолодным» не будет, а температурный фон ожидается около нормы. В феврале будут периоды морозов с температурой до -15…-20, однако возможны и периоды теплой погоды и даже оттепели.

«Если смотреть за последние 100 лет, долгопериодный климатический тренд, то в декабре потеплело на 5 градусов, в январе на 4,5, и в феврале где-то на 4 градуса. В среднем, зима в Москве за последнее 100-летие потеплела примерно на 4 градуса», — сказал Семенов.

Он также отметил, что январские оттепели в Москве с годами станут более частым явлением.

«Что касается январских оттепелей, это нормальное явление, они были всегда и при более холодном климате. Ничего особенного в таких скачках температуры нет, другое дело, что все это происходит на фоне положительного тренда температуры и со временем такие оттепели вероятно станут более частыми, заметными и интенсивными», — отметил климатолог.

Кстати, переменчивая зимняя погода вызывает депрессию у птиц и снижает их выживаемость, сообщил агентству городских новостей «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

«Любые перепады, колебания через ноль, снижение атмосферного давления птицы переносят очень плохо — у них начинается депрессия, они плохо питаются. Есть, например, метеочувствительные люди, а птицы еще более метеочувствительные. Мы по нашим птицам замечаем, что когда происходит снижение давления, они не только становятся более вялыми, но у них также снижается выживаемость, то есть если в этот период сделать птице операцию, то велика возможность развития осложнений», — сказал Мишин.

Он также отметил, что из-за заморозков после оттепели птицы могут испытывать трудности с добыванием корма, поэтому людям необходимо их подкармливать в этот период.