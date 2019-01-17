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В Москве автомобилистов попросили быть внимательнее из-за ухудшения погоды 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) просит столичных автомобилистов быть внимательнее при выборе места для парковки из-за ухудшения погоды, не ставить машины около деревьев и рекламных щитов.
"По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 января, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. В городе вероятны снег, метель, гололедица на дорогах и порывы ветра до 18 метров в секунду. В связи с этим, ГКУ "АМПП" просит автомобилистов внимательнее выбирать места для парковки", — говорится в сообщении на сайте Московского паркинга.
В ведомстве рекомендуют не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, чтобы избежать аварийных ситуаций.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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