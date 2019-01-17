В Москве автомобилистов попросили быть внимательнее из-за ухудшения погоды

Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) просит столичных автомобилистов быть внимательнее при выборе места для парковки из-за ухудшения погоды, не ставить машины около деревьев и рекламных щитов.

"По прогнозам синоптиков, сегодня, 17 января, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. В городе вероятны снег, метель, гололедица на дорогах и порывы ветра до 18 метров в секунду. В связи с этим, ГКУ "АМПП" просит автомобилистов внимательнее выбирать места для парковки", — говорится в сообщении на сайте Московского паркинга.

В ведомстве рекомендуют не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, чтобы избежать аварийных ситуаций.