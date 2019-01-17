Из-за циклона на Дальнем Востоке закрыты дороги, отменены занятия в школах

Мощный циклон бушует на Дальнем Востоке. Штормовое предупреждение объявлено на севере острова Сахалин. До вечера закрыт аэропорт Оха . В Охинском районе свирепствует сильная метель со штормовым ветром при морозе в 15 градусов. В школах отменили занятия, передает телеканал "Россия 24" Часть автодорог закрыты, в том числе участок главной магистрали Сахалина.

Снежный циклон пришел и на Камчатку. На некоторых дорогах — практически нулевая видимость. Школы Петропавловска-Камчатского закрыты. Синоптики обещают столице Камчатки усиление метели с ветром вплоть до штормового. Водителей просят не выезжать на дороги без крайней необходимости, а пешеходов — быть внимательными.