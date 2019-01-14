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Горит Киево-Печерская лавра
Горит Киево-Печерская лавра

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на Крещение 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС
Облачная погода с небольшим снегом, ветер и до пяти градусов мороза ожидаются в Москве на Крещение, 19 января, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В Крещенскую ночь в Москве погода обещает быть облачной, с небольшим снежком. Температура воздуха в Москве будет порядка минус 4-5 градусов, по области возможна температура пониже — до минус 8. Дневная температура — минус 1-3 в городе и до минус 6 по области. Единственным неприятным моментом для купания будет довольно плотный ветер — около 5-8 метров в секунду", — рассказала собеседница агентства.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва
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