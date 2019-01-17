В Москву во вторник придут поздние крещенские морозы до -18 градусов

Роман Вильфанд. Поздние крещенские морозы до минус 18 градусов придут в Москву во вторник, заявил научный руководитель Гидрометцентра России

"После 19 января температура будет понижаться. В этом году ожидаются поздние крещенские морозы, температура понизится ниже 15 градусов", — сказал Вильфанд в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Так, в ночь на 20 января ожидается минус 5-7 градусов, днем — минус 3-8. Дальше будет понижение: 21 января — небольшой снег, минус 5-10, ночью — 7-12. Морозная погода наступит 22 января. Ночные температуры — около 13-18 градусов, днем — 10-14 градусов, сказал метеоролог.