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В Москву во вторник придут поздние крещенские морозы до -18 градусов 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поздние крещенские морозы до минус 18 градусов придут в Москву во вторник, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"После 19 января температура будет понижаться. В этом году ожидаются поздние крещенские морозы, температура понизится ниже 15 градусов", — сказал Вильфанд в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Так, в ночь на 20 января ожидается минус 5-7 градусов, днем — минус 3-8. Дальше будет понижение: 21 января — небольшой снег, минус 5-10, ночью — 7-12. Морозная погода наступит 22 января. Ночные температуры — около 13-18 градусов, днем — 10-14 градусов, сказал метеоролог.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости , Москва
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