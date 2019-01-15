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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на Крещение 

Парламентская газета + ещё 15 7 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
В крещенскую ночь в Санкт-Петербурге похолодает до минус 10 градусов, заявил Inforeactor главный синоптик города Александр Колесов.
Он рассказал, что в канун праздника Крещения 18 января в городе пройдёт сильный снег, будет ветрено, столбики термометров опустятся до отметки минус 5 градусов.
«К субботе, 19 января, ветра уже не будет. Температура в Крещение будет понижаться до минус 10, и снега будет меньше», — сказал Колесов.
Метеоролог добавил, что в целом в Санкт-Петербурге комфортная для января погода.
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Погода , Общество , Александр Колесов , Санкт-Петербург
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