Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на Крещение

В крещенскую ночь в Санкт-Петербурге похолодает до минус 10 градусов, заявил Inforeactor главный синоптик города Александр Колесов

Он рассказал, что в канун праздника Крещения 18 января в городе пройдёт сильный снег, будет ветрено, столбики термометров опустятся до отметки минус 5 градусов.

«К субботе, 19 января, ветра уже не будет. Температура в Крещение будет понижаться до минус 10, и снега будет меньше», — сказал Колесов.

Метеоролог добавил, что в целом в Санкт-Петербурге комфортная для января погода.