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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на четверг из-за метели и сильного ветра 

Агентство «Москва» + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра, метели, снега и обледенения 17 января 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Ветер. Снег/Обледенение. Метель. Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, днем 17 января в столичном регионе облачно, снег, местами сильный, в отдельных районах при порывистом ветре до 12-17 м/с, метель. Температура воздуха будет повышаться, ее максимальные значения ожидаются ближе к вечеру: в Москве минус 3-1, по области минус 5-0. В ночь на пятницу снег и метель при ветре до 18 м/с сохранятся, а температурный фон продолжит повышаться.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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