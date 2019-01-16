«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на четверг из-за метели и сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра, метели, снега и обледенения 17 января 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Ветер. Снег/Обледенение. Метель. Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем 17 января в столичном регионе облачно, снег, местами сильный, в отдельных районах при порывистом ветре до 12-17 м/с, метель. Температура воздуха будет повышаться, ее максимальные значения ожидаются ближе к вечеру: в Москве минус 3-1, по области минус 5-0. В ночь на пятницу снег и метель при ветре до 18 м/с сохранятся, а температурный фон продолжит повышаться.