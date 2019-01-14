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Синоптики прогнозируют тёплую неделю в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве.
«Циклон, стоящий над Балтикой, принёс тёплую воздушную массу, поэтому неделя будет достаточно тёплой. По прогнозу, будет облачно, местами небольшой снег. В понедельник и вторник порывистый ветер, до 15 м/с. Ночные температуры в эти дни достигнут -5 °С, дневные -1…-3 °С. В среду будет прохладнее, ночью -6…-9 °С, днём -5…-7 °С. В четверг и пятницу снова потеплеет, ночная температура -2…-7 °С, дневная -1…-3 °С. В выходные дни ночью также -2…-7 °С, днём в субботу ожидается -2…-7 °С, в воскресенье 0…-5 °С», — сказал он.
Эксперт отметил что количество осадков, выпавшее за последние полмесяца, «находится в пределах нормы».
«Норма января 42 мм. Выпало 27 мм, это примерно 54%—55% от нормы. Высота снега за счёт снежного декабря выше нормы. Мы накопили 35 см, при норме в 26 см», — заметил он.
Ранее жителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.
RT на русском: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Росгидромет , Москва
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