В столице объявили «желтый» уровень опасности

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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области на четверг, 17 января, из-за снега, ветра и метели, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье 17 января будет облачно, местами сильный снег, метель и гололедица, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура может опуститься до минус 5 градусов.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Москва , Московская область
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