В столице объявили «желтый» уровень опасности

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве Московской области на четверг, 17 января, из-за снега, ветра и метели, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье 17 января будет облачно, местами сильный снег, метель и гололедица, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура может опуститься до минус 5 градусов.