В Москву пришла оттепель

С начала рабочей недели в столичном регионе погода будет аномально теплой. Как сообщает «Вечерняя Москва», температура воздуха будет на несколько градусов выше многолетней нормы.

По данным синоптиков, изменение погоды начнется с понедельника, 14 января, ожидается сильный ветер и снег. «Температурный фон окажется на 5 градусов выше климатической нормы середины месяца, а показания барометров достигнут своего минимума», — рассказали специалисты центра «Фобос».

В ночь на 15 января будет минус 4 градуса, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

По информации Гидрометцентра, днем во вторник температура будет колебаться от минус 1 до 1 градуса, местами возможен небольшой снег и гололедица. Облачность со снегом ожидается на протяжении всей недели, к выходным похолодает до минус 5-6 градусов.

19-20 января — на Крещение — в столице прогнозируется минус 5-10 градусов ночью и минус 2-7 днем.