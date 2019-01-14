Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москву пришла оттепель 

Мослента 1 час назад
С начала рабочей недели в столичном регионе погода будет аномально теплой. Как сообщает «Вечерняя Москва», температура воздуха будет на несколько градусов выше многолетней нормы.
По данным синоптиков, изменение погоды начнется с понедельника, 14 января, ожидается сильный ветер и снег. «Температурный фон окажется на 5 градусов выше климатической нормы середины месяца, а показания барометров достигнут своего минимума», — рассказали специалисты центра «Фобос».
В ночь на 15 января будет минус 4 градуса, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.
По информации Гидрометцентра, днем во вторник температура будет колебаться от минус 1 до 1 градуса, местами возможен небольшой снег и гололедица. Облачность со снегом ожидается на протяжении всей недели, к выходным похолодает до минус 5-6 градусов.
19-20 января — на Крещение — в столице прогнозируется минус 5-10 градусов ночью и минус 2-7 днем.
Мослента: последние новости
В Москву придет оттепель Москвичей предупредили об опасной погоде Синоптики предупредили москвичей об ухудшении самочувствия
Погода , Видео , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области357
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине115
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови37
В московском метро произошла поножовщина36
Фото: Смертельный взрыв в Шахтах6
Видео
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:00
Малахов демонстративно отписался от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:08
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине
В мире Украина
00:34
В Москву пришла оттепель
Погода Новости Москвы
01:54
Пропавшая год назад школьница нашлась в роддоме
Общество Происшествия
01:41
Больница, в которую страшно заходить
Общество
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение