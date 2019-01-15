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Синоптики зафиксировали в Москве самое низкое за последние 12 лет давление для 15 января 

Агентство «Москва» + ещё 36 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москве утром 15 января 2019 г. зафиксировали аномально низкое давление за последние 12 лет, однако такой показатель не стал абсолютным рекордом для этого дня. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«В утренние часы сегодняшнего дня в столице наблюдалось очень низкое атмосферное давление. В 8:00 на метеостанции ВДНХ барометры зафиксировали 727,1 мм ртутного столба. Это на 19-20 единиц ниже положенного по норме. Последний раз так низко столбики барометров падали в январе 2007 г. Однако, это далеко не рекорд: 15 января 1948 г. атмосферное давление составило 719 мм ртутного столба», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, показания барометров начали расти, к вечеру они составят 732-733 мм ртутного столба, а в среду еще немного подрастут.
«Однако метеопатам расслабляться не следует. Уже в ночь с четверга на пятницу очередной ненастный посланник Атлантики вновь существенно понизит фон атмосферного давления. На этот раз давление опустится до 730-732 мм ртутного столба. И только в воскресенье атмосферное давление вернется в рамки нормы, и то на короткое время», — пояснили в «Фобосе».
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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