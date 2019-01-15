Синоптики зафиксировали в Москве самое низкое за последние 12 лет давление для 15 января

Москве утром 15 января 2019 г. зафиксировали аномально низкое давление за последние 12 лет, однако такой показатель не стал абсолютным рекордом для этого дня. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». «В утренние часы сегодняшнего дня в столице наблюдалось очень низкое атмосферное давление. В 8:00 на метеостанции ВДНХ барометры зафиксировали 727,1 мм ртутного столба. Это на 19-20 единиц ниже положенного по норме. Последний раз так низко столбики барометров падали в январе 2007 г. Однако, это далеко не рекорд: 15 января 1948 г. атмосферное давление составило 719 мм ртутного столба», — говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, показания барометров начали расти, к вечеру они составят 732-733 мм ртутного столба, а в среду еще немного подрастут. «Однако метеопатам расслабляться не следует. Уже в ночь с четверга на пятницу очередной ненастный посланник Атлантики вновь существенно понизит фон атмосферного давления. На этот раз давление опустится до 730-732 мм ртутного столба. И только в воскресенье атмосферное давление вернется в рамки нормы, и то на короткое время», — пояснили в «Фобосе».