Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
В Саратовской области под тяжестью снега рухнула крыша школы
РИА Недвижимость
+
ещё 4
13 января 2019
Фото:
Свободные новости
Комментарии
В
Саратовской области
под тяжестью снега рухнула крыша школы на площади 150 кв м, пострадавших нет — экстренные службы
РИА Новости
/ Динамика дня
Читать ещё •••
РИА Недвижимость: последние новости
Оставшимся без воды жителям Таганрога пришлось растапливать снег
Потребление электроэнергии в России в 2018 году выросло из-за холодов
В Благовещенске устранили порыв теплотрассы
Погода
,
Образование
,
Пожары
,
РИА Новости
,
Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве затопило метро
115
Песков рассказал о пенсии Путина
430
В московском метро произошел второй крупный сбой
1
Крым высказался о кораблях НАТО в Азовском море
312
Назван кардинальный способ закончить войну в Донбассе
407
Видео
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика
Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары
Происшествия
03:00
В метро заметили людей без штанов
Общество
05:33
Движение поездов на салатовой ветке метро восстановлено
Новости Москвы
00:43
Китай планирует «озеленить» Луну
Наука
Наука и техника
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия
Оружие
00:22
Опубликовано видео подтопления в метро
Новости Москвы
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение