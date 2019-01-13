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В Саратовской области под тяжестью снега рухнула крыша школы 

РИА Недвижимость + ещё 4 13 января 2019
Фото: Свободные новости
В Саратовской области под тяжестью снега рухнула крыша школы на площади 150 кв м, пострадавших нет — экстренные службы
РИА Новости / Динамика дня
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Погода , Образование , Пожары , РИА Новости , Саратовская Область
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