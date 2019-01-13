В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Сильное налипание мокрого снега на провода и деревья ожидается в Сочи ; на курорте объявлено экстренное предупреждение и до понедельника введен режим повышенной готовности, сообщает администрация города.

Как сообщалось ранее, на территории Краснодарского края к субботе со стороны Европы через акваторию Черного моря вышел циклон, прохождение которого сопровождается выпадением осадков в виде дождей в количестве от 40 до 65 миллиметров за трое суток. Наибольшее воздействие он окажет на прибрежные районы Черного моря: Туапсе, Лазаревское, Сочи.

"Экстренное предупреждение! В ближайшие 1-3 часа и до конца суток, ночью и утром в понедельник в предгорной и горной зонах города Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Введен режим повышенной готовности в связи с погодными условиями", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что до вторника в горах выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно.

Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы.