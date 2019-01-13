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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за циклона 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сильное налипание мокрого снега на провода и деревья ожидается в Сочи; на курорте объявлено экстренное предупреждение и до понедельника введен режим повышенной готовности, сообщает администрация города.
Как сообщалось ранее, на территории Краснодарского края к субботе со стороны Европы через акваторию Черного моря вышел циклон, прохождение которого сопровождается выпадением осадков в виде дождей в количестве от 40 до 65 миллиметров за трое суток. Наибольшее воздействие он окажет на прибрежные районы Черного моря: Туапсе, Лазаревское, Сочи.
"Экстренное предупреждение! В ближайшие 1-3 часа и до конца суток, ночью и утром в понедельник в предгорной и горной зонах города Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Введен режим повышенной готовности в связи с погодными условиями", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что до вторника в горах выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно.
Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы.
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Погода , Общество , Краснодарский Край , Сочи
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