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Синоптики предрекли Москве падение на дно барического «колодца» 

РИАМО + ещё 2 11 января 2019
Фото: ТАСС
В столице атмосферное давление упадет до рекордных 727 миллиметров ртутного столба, таким образом, город окажется на дне барического «колодца», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Морозы отступают, снегопады продолжатся. Температура повысится, но оттепели не будет. Сугробы не растают. Барическая «пила»: Москва окажется на дне барического «колодца» — рекордно низкое атмосферное давление — 727 миллиметров ртутного столба», — написал Тишковец в Instagram.
По прогнозам синоптиков, в течение ближайших 3-4 дней фон атмосферного давления в центральных и северных регионах европейской части России останется существенно ниже нормы.
Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на субботу из-за метели.
В Москве и Подмосковье за субботу и ночь на воскресенье выпадет до 3 миллиметров осадков, что составляет около 7% от нормы для января.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , Москва
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