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МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве в воскресенье 

РИА Новости + ещё 36 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Столичный главк МЧС предупреждает об усилении ветра, метели и гололедице в Москве в воскресенье, 20 января.
"В период с 7 часов утра до конца суток 20 января в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, снег, метель, гололедица", — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров. Также в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Москва
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