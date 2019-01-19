МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве в воскресенье

"В период с 7 часов утра до конца суток 20 января в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, снег, метель, гололедица", — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров. Также в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.