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Самарский снегопад побил рекорд 1984 года 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: ЧП Самара, Вконтакте
Снегопад в Большой Глушице побил рекорд 1984 года.
За последние сутки в Самарской области выпало рекордное количество снега. На четырех метеостанциях был перекрыт суточный максимум по количеству осадков: в Клявлино, Серноводске, Аглосе и Большой Глушице.
Снегопад в Большой Глушице побил рекорд 1984 года. 12 января в селе выпало 11,8 миллиметров осадков, что на 2,8 миллиметра превышает количество снега в 1984 году, пишет «Территория Самара».
По прогнозам Gismeteo снегопад ожидается всю следующую неделю, при этом температура воздуха будет колебаться от 0 до — 9 градусов.
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Погода , Общество , Глушица , Самарская Область
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