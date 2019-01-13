Самарский снегопад побил рекорд 1984 года

Снегопад в Большой Глушице побил рекорд 1984 года.

За последние сутки в Самарской области выпало рекордное количество снега. На четырех метеостанциях был перекрыт суточный максимум по количеству осадков: в Клявлино, Серноводске, Аглосе и Большой Глушице.

Снегопад в Большой Глушице побил рекорд 1984 года. 12 января в селе выпало 11,8 миллиметров осадков, что на 2,8 миллиметра превышает количество снега в 1984 году, пишет «Территория Самара».

По прогнозам Gismeteo снегопад ожидается всю следующую неделю, при этом температура воздуха будет колебаться от 0 до — 9 градусов.