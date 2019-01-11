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В Москве ожидается небольшой снегопад 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Небольшой снегопад, гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве 11 января.
"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица", — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в Москве прогнозируют около минус 10-12 градусов, по области температура может опуститься до минус 13 градусов. Будет дуть южный и юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
В ночь на субботу температура в городе опустится до минус 12-14 градусов. В Подмосковье похолодает до минус 10-15 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 20 градусов. В ночные часы продолжит идти небольшой снег, местами ожидается гололедица.
ТАСС: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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