В Москве ожидается небольшой снегопад

Небольшой снегопад, гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве 11 января.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица", — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве прогнозируют около минус 10-12 градусов, по области температура может опуститься до минус 13 градусов. Будет дуть южный и юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура в городе опустится до минус 12-14 градусов. В Подмосковье похолодает до минус 10-15 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 20 градусов. В ночные часы продолжит идти небольшой снег, местами ожидается гололедица.