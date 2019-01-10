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Москвичей подморозит и продует 

Мослента + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается небольшой снег, мороз и сильный ветер. Об этом в четверг, 10 января, агентству «Москва» сообщили в Гидрометцентре России.
По данным синоптиков, в субботу, 12 января, в городе прогнозируются небольшие осадки в виде снега.
«Ночью минус 14-12 в Москве и минус 15-10 по области (…). Днем в столице минус 8-6, в Подмосковье минус 11-6 градусов. Будет идти умеренный снег, порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 13 января, снегопад продолжится, но температура воздуха повысится до минус 5-3 в столице и минус 8-3 градусов в области.
9 января стало известно о том, что погода в Москве начнет меняться. Над регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, и в начале новой недели возможна слабая оттепель: средние температурные значения превысят норму на 5-8 градусов.
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