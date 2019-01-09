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Сугробы переросли норму более чем на 10 см 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Высота столичных сугробов достигла 36 сантиметров, что более чем на 10 сантиметров больше нормы. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".
Между тем в Можайске высота снежного покрова составляет 26 сантиметров, а в Коломне — 44. По прогнозам, к Старому Новому году сугробы вырастут еще на два-четыре сантиметра.
"В субботу атлантический циклон принесет снегопады и заметно ослабит морозы. В канун Старого Нового года температура уже повысится до минус одного градуса", — отмечают синоптики.
Ранее метеорологи пообещали москвичам оттепель до нуля на Старый Новый год. При этом в ночные часы 14 января столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза. А вот днем будет не холоднее минус пяти градусов.
Представители Гидрометцентра отметили, что благодаря влиянию обширной тропосферной ложбины из Арктики над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.
Москва24: последние новости
Синоптики пообещали оттепель в начале следующей недели Атмосферное давление резко рухнет в Москве В ночь на среду в столице похолодает до -16 градусов
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Коломна , Можайск
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