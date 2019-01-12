Снежный апокалипсис в Европе. Лавины унесли жизни 20 человек

Два сноубордиста стали жертвами снежной лавины в Болгарии . Об этом сообщило Daily Mail. Отмечается, что в странах Европы число погибших в результате сильных снегопадов и плохих погодных условий в течение недели достигло по меньшей мере 20 человек.

Сотрудники Красного Креста сообщили, что сноубордисты проигнорировали предупреждения, вышли на склоны и вызвали лавину в горах Пирин, на юго-западе Болгарии. Тела погибших были обнаружены около полудня в пятницу, 11 января.

Также сообщается, что в пятницу умер сотрудник энергетической компании в Албании . Мужчина перенес сердечный приступ во время ремонта линий снабжения, поврежденных снегом. Ранее на этой неделе сообщалось о 17 смертельных случаев, так или иначе связанных со снегопадами и плохими погодными условиями в Европе.

Предупреждения о лавине были размещены в большей части Европы после сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, снег будет продолжаться до середины следующей недели.

Сербии. Чрезвычайное положение было объявлено на большей части юга Германии , при этом были введены войска, чтобы помочь людям, попавшим в снежную ловушку. Армия также была развернута в Албании, Черногории

Лавина накрыла ресторан в отеле Säntis в Швегальпе ( Швейцария ). Трое постояльцев получили ранения. Инцидент произошел в четверг, 10 января. Сход лавины также «похоронил» под снегом 25 автомобилей, стоящих на улице.

С горнолыжного курорта были эвакуированы десятки людей. В то время как ни гости отеля, ни лыжники, ни туристы не сообщали о пропаже знакомых, спасательные команды все равно проводили поиски в районе схода лавины, которая лежит у подножия горы Сентис — самой высокой вершины в восточном швейцарском массиве Альпштайн.

По рассказам гостей отеля, в ресторане в момент происшествия находилось только несколько человек. Услышав шум, они решили, что снег упал с крыши, после шум усилился и снег появился в задней части ресторана.

Восточная Швейцария и кантон Граубюнден в последние дни пострадали от сильного снегопада, за 72 часа выпало около одного метра осадков. Ожидается, что в воскресенье в районе Хундвиль выпадет еще столько же снега.

В Германии для спасения людей, оказавшихся в своих домах после сильного снегопада, были задействованы войска. Отмечается, что отключение электроэнергии в Европе продлится как минимум до середины следующей недели.

Были отменены порядка 120 рейсов в аэропорту Франкфурта и 90 — в аэропорту Мюнхена.

В немецком городе Хемниц из-за снега до понедельника были отменены все запланированные захоронения на муниципальном кладбище.

В Австрии на этой неделе под лавиной погиб 16-летний подросток. Он катался на лыжах, когда пласт снега накрыл его на глазах у его родных.

В Словакии горноспасательная служба сообщила, что 37-летний мужчина был убит лавиной в горах Мала Фатра.

Семилетний ребенок погиб в Айинге, недалеко от Мюнхена, от падающего дерева, которое, как сообщается, не выдержало тяжести снега.

Несколько железнодорожных линий в Альпах были закрыты из-за снега, грузовики и машины на несколько часов застряли на шоссе в юго-западной Германии, а в некоторых частях Баварии были закрыты школы.

Министр по туризму Австрии Элизабет Кестингер заявила, что «в большинстве горнолыжных курортов в настоящее время нет причин для беспокойства, если люди будут соблюдать правила и не покинут безопасные склоны».

В Чешской Республике около девяти тысяч домохозяйств остались без электричества после сильного снегопада в регионах, граничащих с Германией и Австрией.

На норвежских арктических островах Шпицберген более 100 человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности из-за шторма и риска схода лавин.

Также было эвакуировано 29 домов у подножия горы Суккертоппен, а школа, детские сады, спортивный комплекс и публичная библиотека закрыты.

Шведский метеорологический институт в четверг разослал предупреждения о шторме и сильных снегопадах над северной Швецией.

Между тем, сильный снегопад на этой неделе на Балканах привел к закрытию школ, в результате чего некоторые отдаленные деревни оказались отрезанными, а во многих районах региона были нарушены движение транспорта и электроснабжение.

В пятницу государственное телевидение Сербии сообщило, что шесть муниципалитетов на юго-западе страны ввели чрезвычайные меры, предупреждают о скоплении снега на дорогах и изолируют горные деревни.

Большинство школ там закрылись, и аварийные бригады распределили поставки некоторым жителям. Сильные ветры иногда создают сугробы, что еще больше осложняет ситуацию.

В Черногории три города на побережье Адриатического моря остались без электричества после снежной бури, обрушившейся на ключевую линию электропередачи.