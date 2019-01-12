Два сноубордиста стали жертвами снежной лавины в Болгарии. Об этом сообщило Daily Mail. Отмечается, что в странах Европы число погибших в результате сильных снегопадов и плохих погодных условий в течение недели достигло по меньшей мере 20 человек.
Сотрудники Красного Креста сообщили, что сноубордисты проигнорировали предупреждения, вышли на склоны и вызвали лавину в горах Пирин, на юго-западе Болгарии. Тела погибших были обнаружены около полудня в пятницу, 11 января.
Также сообщается, что в пятницу умер сотрудник энергетической компании в Албании. Мужчина перенес сердечный приступ во время ремонта линий снабжения, поврежденных снегом. Ранее на этой неделе сообщалось о 17 смертельных случаев, так или иначе связанных со снегопадами и плохими погодными условиями в Европе.
Предупреждения о лавине были размещены в большей части Европы после сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, снег будет продолжаться до середины следующей недели.
Чрезвычайное положение было объявлено на большей части юга Германии, при этом были введены войска, чтобы помочь людям, попавшим в снежную ловушку. Армия также была развернута в Албании, Черногории и Сербии.
Лавина накрыла ресторан в отеле Säntis в Швегальпе (Швейцария). Трое постояльцев получили ранения. Инцидент произошел в четверг, 10 января. Сход лавины также «похоронил» под снегом 25 автомобилей, стоящих на улице.
С горнолыжного курорта были эвакуированы десятки людей. В то время как ни гости отеля, ни лыжники, ни туристы не сообщали о пропаже знакомых, спасательные команды все равно проводили поиски в районе схода лавины, которая лежит у подножия горы Сентис — самой высокой вершины в восточном швейцарском массиве Альпштайн.
По рассказам гостей отеля, в ресторане в момент происшествия находилось только несколько человек. Услышав шум, они решили, что снег упал с крыши, после шум усилился и снег появился в задней части ресторана.
Восточная Швейцария и кантон Граубюнден в последние дни пострадали от сильного снегопада, за 72 часа выпало около одного метра осадков. Ожидается, что в воскресенье в районе Хундвиль выпадет еще столько же снега.
В Германии для спасения людей, оказавшихся в своих домах после сильного снегопада, были задействованы войска. Отмечается, что отключение электроэнергии в Европе продлится как минимум до середины следующей недели.
Были отменены порядка 120 рейсов в аэропорту Франкфурта и 90 — в аэропорту Мюнхена.
В немецком городе Хемниц из-за снега до понедельника были отменены все запланированные захоронения на муниципальном кладбище.
В Австрии на этой неделе под лавиной погиб 16-летний подросток. Он катался на лыжах, когда пласт снега накрыл его на глазах у его родных.
В Словакии горноспасательная служба сообщила, что 37-летний мужчина был убит лавиной в горах Мала Фатра.
Семилетний ребенок погиб в Айинге, недалеко от Мюнхена, от падающего дерева, которое, как сообщается, не выдержало тяжести снега.
Несколько железнодорожных линий в Альпах были закрыты из-за снега, грузовики и машины на несколько часов застряли на шоссе в юго-западной Германии, а в некоторых частях Баварии были закрыты школы.
Министр по туризму Австрии Элизабет Кестингер заявила, что «в большинстве горнолыжных курортов в настоящее время нет причин для беспокойства, если люди будут соблюдать правила и не покинут безопасные склоны».
В Чешской Республике около девяти тысяч домохозяйств остались без электричества после сильного снегопада в регионах, граничащих с Германией и Австрией.
На норвежских арктических островах Шпицберген более 100 человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности из-за шторма и риска схода лавин.
Также было эвакуировано 29 домов у подножия горы Суккертоппен, а школа, детские сады, спортивный комплекс и публичная библиотека закрыты.
Шведский метеорологический институт в четверг разослал предупреждения о шторме и сильных снегопадах над северной Швецией.
Между тем, сильный снегопад на этой неделе на Балканах привел к закрытию школ, в результате чего некоторые отдаленные деревни оказались отрезанными, а во многих районах региона были нарушены движение транспорта и электроснабжение.
В пятницу государственное телевидение Сербии сообщило, что шесть муниципалитетов на юго-западе страны ввели чрезвычайные меры, предупреждают о скоплении снега на дорогах и изолируют горные деревни.
Большинство школ там закрылись, и аварийные бригады распределили поставки некоторым жителям. Сильные ветры иногда создают сугробы, что еще больше осложняет ситуацию.
В Черногории три города на побережье Адриатического моря остались без электричества после снежной бури, обрушившейся на ключевую линию электропередачи.