В Москву придет оттепель

Температура воздуха в Москве лишь немного ниже нормы, характер погоды начнет менятся в субботу и в начале следующей недели в столичном регионе прогнозируется слабая оттепель. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода завершившихся новогодних каникул в Москве менялась от мягкой и снежной до морозной. Период морозной погоды в столичном регионе продолжится и в течение первой короткой рабочей недели. В выходные температура будет повышаться», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в среду, 9 января, будет облачно с прояснениями, по области местами слабый снег, при умеренном южном ветре максимальная температура в Москве около минус 10, по области от минус 14 до минус 9. В четверг, 10 января, будет идти небольшой снег, юго-восточный ветер будет немного слабее. Ночью в столице минус 13-11, по области минус 15-10. Днем в Москве минус 8-6, в Подмосковье минус 11-6.
«Существенно характер погоды не изменится в пятницу, а вот днем в субботу характер погоды начнет меняться. На Европейской территории России распространит свое влияние обширная тропосферная ложбина из Арктики. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, в начале новой недели возможна слабая оттепель. Значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 5-8 градусов», — пояснили в Гидрометцентре.