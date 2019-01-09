Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европу накрыло циклонами, есть погибшие 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: EPA
По Европе прошлись сразу несколько циклонов, есть погибшие и пострадавшие.
В Греции из-за снегопадов закрыты школы. На дорогах огромные пробки. В столичном регионе Аттика буйствует циклон "Телемах". За последние дни его жертвами стали уже три человека.
Непривычная картина — снежные пляжи. Но туристам нравится.
"Все дороги покрыты льдом, у нас задержали автобус. Не знаю, как правительство борется со всем этим. Но несмотря на все эти проблемы, снег делает все вокруг очень красивым. Так что я не жалею, что поехал", — говорит мужчина.
В Турции машины еще едут, но для кораблей проход через Босфор закрыт. Все из-за аномального снегопада и низкой видимости. Когда восстановят — неизвестно. Власти не берутся прогнозировать. Экономический ущерб только предстоит оценить.
А вот в Германии практически вся территория страны оказалась во власти циклона "Беньямин". На севере и в центральных частях страны — сильные дожди и порывистый ветер. На юге — аномальные снегопады. Во многих населенных пунктах уровень опасности повышен до максимального. Туда не могут добраться спасатели и спецтехника. Под ударом баварские Альпы. Там угроза схода лавин. Многие горнолыжные курорты эвакуируют.
"Выходить из дома опасно для жизни. Падают деревья, многие населенные пункты остались без электричества. Также у нас проблемы с водоснабжением, работает только один водопровод", — говорит мэр города Коломан Вильгельм Валлингер.
Снежная стихия накрыла также Австрию, Польшу, Чехию и Словакию. Синоптики прогнозируют, что погода наладится только к середине января.
Вести.Ru: последние новости
На Повольже обрушится аномальный мороз В Россию идут аномальные морозы ДТП в Ростовской области: трое погибли, четверо ранены
Комментарии
Погода , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корабли НАТО направляются в Черное море вслед за США1384
Порошенко хотят канонизировать
«Союз» полетит без космонавтов63
В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя197
Между ЕС и США вспыхнул дипломатический скандал316
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение