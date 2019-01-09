Европу накрыло циклонами, есть погибшие

По Европе прошлись сразу несколько циклонов, есть погибшие и пострадавшие.

Греции из-за снегопадов закрыты школы. На дорогах огромные пробки. В столичном регионе Аттика буйствует циклон "Телемах". За последние дни его жертвами стали уже три человека.

Непривычная картина — снежные пляжи. Но туристам нравится.

"Все дороги покрыты льдом, у нас задержали автобус. Не знаю, как правительство борется со всем этим. Но несмотря на все эти проблемы, снег делает все вокруг очень красивым. Так что я не жалею, что поехал", — говорит мужчина.

В Турции машины еще едут, но для кораблей проход через Босфор закрыт. Все из-за аномального снегопада и низкой видимости. Когда восстановят — неизвестно. Власти не берутся прогнозировать. Экономический ущерб только предстоит оценить.

А вот в Германии практически вся территория страны оказалась во власти циклона "Беньямин". На севере и в центральных частях страны — сильные дожди и порывистый ветер. На юге — аномальные снегопады. Во многих населенных пунктах уровень опасности повышен до максимального. Туда не могут добраться спасатели и спецтехника. Под ударом баварские Альпы. Там угроза схода лавин. Многие горнолыжные курорты эвакуируют.

"Выходить из дома опасно для жизни. Падают деревья, многие населенные пункты остались без электричества. Также у нас проблемы с водоснабжением, работает только один водопровод", — говорит мэр города Коломан Вильгельм Валлингер.

Снежная стихия накрыла также Австрию, Польшу, Чехию и Словакию. Синоптики прогнозируют, что погода наладится только к середине января.