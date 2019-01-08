Небольшой снег и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве

Снег будет идти во вторник днем в Москве , температура опустится до минус 11 градусов, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РФ

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег ", — указано в тексте.

Днем в Москве ожидается от минус 9 до минус 11 градусов, в ночное время температура может опуститься до минус 19 градусов.

В Подмосковье днем термометры покажут от 8 до 13 градусов мороза, в ночь на 9 января ожидается понижение температуры до минус 26 градусов.

Во вторник в Московском регионе ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, ночью его сменит южный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.