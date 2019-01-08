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Синоптики предупредили москвичей об ухудшении самочувствия 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 8 января, в столичном регионе ожидается резкое снижение атмосферного давления. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».
Столбик барометра покажет 748 миллиметров ртутного столба. С падением давления влияние антициклона начнет ослабевать, местами пройдет небольшой снег.
Падение давления может негативно отразиться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на тех, кто подвержен приступам мигрени и гипотоникам.
В начале первой рабочей недели нового года погода будет стабильной, но достаточно холодной. По прогнозам, ночь с 8 на 9 января будет одной из самых холодных с начала года. Ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 14–16 градусов.
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