Синоптики предупредили москвичей об ухудшении самочувствия

Во вторник, 8 января, в столичном регионе ожидается резкое снижение атмосферного давления. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».

Столбик барометра покажет 748 миллиметров ртутного столба. С падением давления влияние антициклона начнет ослабевать, местами пройдет небольшой снег.

Падение давления может негативно отразиться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на тех, кто подвержен приступам мигрени и гипотоникам.

В начале первой рабочей недели нового года погода будет стабильной, но достаточно холодной. По прогнозам, ночь с 8 на 9 января будет одной из самых холодных с начала года. Ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 14–16 градусов.