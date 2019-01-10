Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морозы в регионах России все крепчают 

Вести.Ru + ещё 38 57 минут назад
В Якутии местами температура дошла уже до минус 50-ти. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, в школах частично отменены занятия. По-прежнему холодно в Поволжье, хотя до рекордных значений температура так и не опустилась. В Башкирии — минус 28, в Удмуртии на 10 градусов выше, но впереди снегопад и метель.
Где точно мороз, так это в Оренбуржье, сообщает телеканал "Россия 24". Ночью в северных районах стало ниже тридцати. Водителям мешают туман и изморозь. МЧС советуют людям одеваться теплее и не носить металлические украшения. А еще лучше — без серьезной необходимости не выходить из дома.
Особенно от морозов страдает Саратов. Город засыпан снегом, а температура на улицах опустилась до минус 29-ти. Но самое страшное — на крышах домов повсюду наросли гигантские сосульки — местами больше метра длиной. Ледяные глыбы представляют опасность для жизни людей. Впрочем, горожане отнеслись к этому с некоторой иронией и объявили в соцсетях конкурс на самую страшную, или наоборот, красивую наледь. Под фотографиями пользователи ставят хэштег "битва сосулек".
Вести.Ru: последние новости
На Европу обрушилась снежная стихия Европу накрыло циклонами, есть погибшие Воробьев призвал активизировать меры для уборки снега в Подмосковье
Комментарии2
Погода , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония определилась с позицией по Курилам248
Украинские военные похитили футболиста из Крыма74
Путин заставил Запад содрогнуться418
Раскрыты критические недостатки «Авангарда»231
В ПАСЕ открестились от слов о «шести полах» в письме РФ28
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение