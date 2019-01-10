Морозы в регионах России все крепчают

Якутии местами температура дошла уже до минус 50-ти. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, в школах частично отменены занятия. По-прежнему холодно в Поволжье, хотя до рекордных значений температура так и не опустилась. В Башкирии — минус 28, в Удмуртии на 10 градусов выше, но впереди снегопад и метель.

Где точно мороз, так это в Оренбуржье, сообщает телеканал "Россия 24". Ночью в северных районах стало ниже тридцати. Водителям мешают туман и изморозь. МЧС советуют людям одеваться теплее и не носить металлические украшения. А еще лучше — без серьезной необходимости не выходить из дома.

Особенно от морозов страдает Саратов. Город засыпан снегом, а температура на улицах опустилась до минус 29-ти. Но самое страшное — на крышах домов повсюду наросли гигантские сосульки — местами больше метра длиной. Ледяные глыбы представляют опасность для жизни людей. Впрочем, горожане отнеслись к этому с некоторой иронией и объявили в соцсетях конкурс на самую страшную, или наоборот, красивую наледь. Под фотографиями пользователи ставят хэштег "битва сосулек".