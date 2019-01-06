В Греции женщина погибла во время метели 

Еще двое мужчин пропали без вести. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на правоохранительные органы страны.
Уже почти неделю температура в центральной и северной частях Греции остается ниже нуля. Снегопады нарушили транспортное сообщение.
Тело женщины было обнаружено в перевернутой машине в Кератее, в 45 километрах от Афин. Двух мужчин, которые также передвигались на машине, найти пока не удалось.
По прогнозам синоптиков, 7 января в Греции ожидается очередное ухудшение погоды.
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