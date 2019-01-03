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Московские сугробы пошли на рекорд 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество выпавших в российской столице осадков возвращается к максимальным показателям текущей зимы. Об этом в четверг, 3 января, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
На данный момент высота снежного покрова в городе составляет 28 сантиметров, что всего на сантиметр меньше максимального значения, зафиксированного с начала сезона.
«За среду в Москве на метеостанции ВДНХ выпало шесть миллиметров осадков, а минувшая ночь принесла еще два миллиметра. Таким образом, в январской копилке осадков уже восемь миллиметров, или около 15 процентов от месячной нормы, которая составляет 52 миллиметра», — пояснили синоптики.
По предварительному прогнозу специалистов, в ближайшие сутки в городе выпадет еще около 3-5 миллиметров осадков. Также уточняется, что «снежным лидером» в Подмосковье можно назвать город Серпухов, где высота покрова составляет 38 сантиметров.
21 декабря научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что высота сугробов в Москве к началу 2019 года достигнет 30 сантиметров.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , Москва
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