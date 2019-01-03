Рекордное количество осадков выпадет в Москве в ближайшее время

Количество выпавших осадков вернется к рекорду текущей зимы. На данный момент высота снежного покрова составляет 28 сантиметров, что всего на сантиметр меньше максимального значения.

— В январской копилке осадков уже восемь миллиметров, или около 15 процентов от месячной нормы, которая составляет 52 миллиметра, — сообщили на официальном сайте «Фобос».

По предварительному прогнозу специалистов центра погоды, в ближайшие сутки в Москве выпадет еще около 3-5 миллиметров осадков. Тогда общее количество снежного покрова перевалит за 30 сантиметров.

Ранее сообщалось, что москвичей ждет похолодание в Рождественскую ночь.