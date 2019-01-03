Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекордное количество осадков выпадет в Москве в ближайшее время 

Вечерняя Москва + ещё 6 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Количество выпавших осадков вернется к рекорду текущей зимы. На данный момент высота снежного покрова составляет 28 сантиметров, что всего на сантиметр меньше максимального значения.
— В январской копилке осадков уже восемь миллиметров, или около 15 процентов от месячной нормы, которая составляет 52 миллиметра, — сообщили на официальном сайте «Фобос».
По предварительному прогнозу специалистов центра погоды, в ближайшие сутки в Москве выпадет еще около 3-5 миллиметров осадков. Тогда общее количество снежного покрова перевалит за 30 сантиметров.
Ранее сообщалось, что москвичей ждет похолодание в Рождественскую ночь.
Вечерняя Москва: последние новости
Москвичей ожидает сильное похолодание к Рождеству Москву ждет легкий мороз и снег в последний день 2018 года Специалисты пообещали самый теплый год за историю метеонаблюдений
Погода , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев раскрыл подробности нового похода своих кораблей448
Инкассаторский броневик попал в изощренную засаду2
Охранника Порошенко убили одним ударом255
Под завалами в Магнитогорске нашли живую собаку22
В Нигерии разбился Ми-35
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант кардинально сменил имидж
Шоу-бизнес
00:53
Разин сообщил шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение