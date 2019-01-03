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В Москве к концу недели придет похолодание 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Постепенное похолодание будет наблюдаться в Москве с пятницы по воскресенье, в городе в эти дни пройдёт снег разной интенсивности, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В пятницу мы остаёмся под влиянием восточного циклона, однако постепенно он теряет силу, поэтому снег станет небольшим, температура начнёт понижаться", — рассказал Леус агентству в четверг.
Он уточнил, что в ночь с четверга на пятницу температура воздуха в городе опустится до 4-6 градусов ниже нуля, по области до минус 3-8 градусов. Днём в пятницу температура воздуха составит 3-5 градусов ниже нуля, по области — минус 2-7 градусов.
"В субботу на юге европейской России выйдет очередной циклон, и Москву он заденет своим северным краем. Поэтому облачно, небольшой снег, продолжится похолодание. В Москве до 8 градусов мороза, по области до 9 градусов мороза", — добавил собеседник агентства.
В воскресенье, по данным центра погоды, циклон будет уходить на восток, и столица окажется в его тыловой части: в небе появятся небольшие прояснения, пройдёт кратковременный снег.
"Температура воздуха в Москве 7-9 ниже нуля, и 6-11 градусов мороза по области", — добавил специалист "Фобос".
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Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости , Москва
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