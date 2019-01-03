Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода, снег и до 5 градусов мороза ожидается в столичном регионе в четверг, 3 января.
Как сообщает портал "Метеоновости", Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов глубокого североатлантического циклона.
Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Максимальная температура в столице составит от минус 2 до 0 градусов, по области — до 5 градусов мороза.
При облачной погоде временами будет идти снег. Относительная влажность воздуха около 80 процентов. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.
В центре погоды "Фобос" ранее спрогнозировали сильные морозы на Рождество. Похолодание начнется в выходные, а в понедельник дневная температура опустится до -20 градусов.
Москва24: последние новости
Сильные морозы ожидаются в Москве на Рождество Московские аэропорты работают штатно в условиях снегопада МЧС предупредило о порывистом ветре и гололедице 31 декабря
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN убрал скандальный материал28
Магнитогорск: трагический список пополнился159
Родственники поделят шикарное наследство Кельми21
Опасная посадка A380 попала на видео17
Лоза обрушился на «Голубой огонек105
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
01:14
Магнитогорск: трагический список пополнился
Происшествия
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
00:39
CNN убрал скандальный материал
В мире
01:12
Родственники поделят шикарное наследство Кельми
Шоу-бизнес
00:31
Россиянка покалечилась во время катания на «ватрушке»
Происшествия
05:05
Лоза обрушился на «Голубой огонек
Шоу-бизнес
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение