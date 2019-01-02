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Москве предрекли 20-градусные морозы 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
К Рождеству, 7 января, в Москве и Подмосковье установятся 20-градусные морозы. Об этом в среду, 2 января, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В понедельник на Рождество выйдет гребень антициклона, снег прекратится, морозы окрепнут», — пояснил синоптик.
По его словам, ночью столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 15-20 градусов, днем потеплеет до минус 14 градусов. При этом будет наблюдаться переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду.
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Ранее сообщалось, что европейскую часть России накрыла гигантская циклоническая депрессия. Как отмечали метеорологи, благодаря ей во многие регионы перед новым годом пришло потепление.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИАМО , Москва , Московская область
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