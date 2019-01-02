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Москвичам обещали снег и ветер 

News.ru 4 часа назад
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Облачная и ветреная погода с небольшим снегом, местами метелью и гололедицей ожидается 2 января в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В Москве ожидается от четырёх до двух градусов ниже нуля, такие показатели ожидаются как в дневные, так и ночные часы. В Московской области днём будет от шести до одного градуса мороза, ночью столбики термометров будут показывать от семи до двух градусов ниже нуля, говорится на сайте ведомства.
Ветер в столичном регионе будет дуть с юга, его скорость составит 5−10 м/c, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление на протяжении суток будет находиться на уровне 739 мм рт. ст.
Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье 2 января объявлен «жёлтый» уровень опасности.
Как писал ранее News.ru, температура воздуха в столице до 5 января будет держаться на уровне минус шести градусов. Похолодание ожидается только 6 и 7 января.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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