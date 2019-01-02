Москвичам обещали снег и ветер

Облачная и ветреная погода с небольшим снегом, местами метелью и гололедицей ожидается 2 января в Москве Подмосковье . Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве ожидается от четырёх до двух градусов ниже нуля, такие показатели ожидаются как в дневные, так и ночные часы. В Московской области днём будет от шести до одного градуса мороза, ночью столбики термометров будут показывать от семи до двух градусов ниже нуля, говорится на сайте ведомства.

Ветер в столичном регионе будет дуть с юга, его скорость составит 5−10 м/c, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление на протяжении суток будет находиться на уровне 739 мм рт. ст.

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье 2 января объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Как писал ранее News.ru, температура воздуха в столице до 5 января будет держаться на уровне минус шести градусов. Похолодание ожидается только 6 и 7 января.