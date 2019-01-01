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Москвичей предупредили о метели и сильном ветре 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице в ближайшее время с сохранением до 15:00 2 января ожидаются снег, метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду, снег, местами метель, гололедица", — говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию.
В центре погоды "Фобос" рассказали, что первая неделя 2019 года в столице будет облачной и снежной с небольшим морозом. В некоторые дни будет ветрено.
Синоптики прогнозируют также колебания атмосферного давления, однако ближе к концу будних дней оно придет в норму. В выходные в Москве начнет холодать.
Ранее сообщалось, что средняя температура воздуха в Москве за 2018 год на 1,6 градуса превысила климатическую норму. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Росгидромет , АГН "Москва" , Москва
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