В Москве 1 января ожидается до -5 °С 

В Москве во вторник, 1 января, ожидается до -5 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит -5…-3 °С.
Днем будет облачно, небольшой снег, местами метель и гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/c.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столица встретит Новый год со снегом.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Inforeactor рассказала, что в Санкт-Петербурге также ожидается зимний характер погоды.