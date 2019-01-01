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В Москве 1 января ожидается до -5 °С 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве во вторник, 1 января, ожидается до -5 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит -5…-3 °С.
Днем будет облачно, небольшой снег, местами метель и гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/c.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столица встретит Новый год со снегом.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Inforeactor рассказала, что в Санкт-Петербурге также ожидается зимний характер погоды.
RT на русском: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Марина Макарова , Москва
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