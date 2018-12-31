Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности

Синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности в столичном регионе 1 января из-за ветра. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.

"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в остальных частях Центрального федерального округа, за исключением Орловской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областей.