Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности 

Газета.Ru + ещё 1 37 минут назад
Фото: ТАСС
Синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности в столичном регионе 1 января из-за ветра. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Уточняется, что аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в остальных частях Центрального федерального округа, за исключением Орловской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областей.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в новогодние праздники.
Газета.Ru: последние новости
В Москве ожидается до -2°С Наступающий год может стать самым теплым в истории Около 1,5 тыс жителей Саратова остались без газа из-за аварии
Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди прыгали из окна, пытались эвакуироваться»2
В Москве задержали американского шпиона347
«Никогда мы не были братскими народами»1096
Больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор399
ЧП в Магнитогорске: Количество жертв возросло235
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение