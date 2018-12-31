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Облачная погода и до 4 градусов мороза будет в Москве в последний день года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с небольшим снегом и до 4 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве будет облачно, пройдет небольшой снег, местами возможна гололедица. Температура составит 2-4 градуса ниже нуля. По области до минус 7 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.
В новогоднюю ночь температура в столице опустится до 6-8 градусов ниже нуля. В Подмосковье до 11 градусов мороза.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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