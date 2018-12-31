Облачная погода и до 4 градусов мороза будет в Москве в последний день года

Облачная погода с небольшим снегом и до 4 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра. Днем в Москве будет облачно, пройдет небольшой снег, местами возможна гололедица. Температура составит 2-4 градуса ниже нуля. По области до минус 7 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. В новогоднюю ночь температура в столице опустится до 6-8 градусов ниже нуля. В Подмосковье до 11 градусов мороза.