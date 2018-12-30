Климатолог предсказал погодные неприятности в 2019 году

В эфире НСН учёный-климатолог заявил, что 2019 год вполне может стать теплее предыдущих.

В 2019 году россиян ждёт продолжающееся последние пять лет потепление. Об этом в эфире НСН рассказал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев

«Известно, что последние годы, с 2014-ого по 2017-ый, были самыми тёплыми за период инструментальных наблюдений. Вероятно, 2018-ый тоже войдёт в этот список, но пока нет окончательных данных. Нет оснований думать, что 2019-ый будет сильно отличаться. Вероятно, температура чуть-чуть подрастёт, соответственно участятся всевозможные погодные неприятности в виде штромов и торнадо, засух и ливней. Также возможна длительная жара», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что наступающий год вполне может стать самым тёплым за всю историю наблюдений, однако говорить об этом со стопроцентной уверенностью пока нельзя.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил журналистам, что 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений из-за повышения температуры воды в восточных акваториях экваториальной части Тихого океана.