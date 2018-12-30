NetEase (Китай): снегопад мирового масштаба! Сибирь утонула в снегу

Как русские противостоят сильным морозам? Ведь в Сибири была зафиксирована самая низкая температура —71 градус ниже нуля. А средняя температура в декабре и январе во многих регионах держится на отметке —50.

Этой зимой после первого обильного снегопада один сибирский город буквально полностью покрылся снегом. Некоторые машины утонули в нем, и теперь даже не понятно смогут ли они вновь быть на ходу. Застрявшие автомобили даже напоминают опавшую листву.

Некоторые деревни также оказались завалены сугробами. От домов виднеются только крыши, поэтому все люди вынуждены сидеть взаперти, хорошенечко закрыв окна и двери, чтобы снег случайно не попал еще и внутрь.

На самом деле, у правительства есть огромный опыт в решении подобных «снежных проблем», они буквально «закалены в боях со стихией». Затяжные зимы заставили русских создать целый арсенал надежных средства по борьбе с непогодой. Каждый год, как только появляются первые сугробы, на московских улицах можно увидеть «великолепные сцены» по уборке снега, выполненные работниками муниципальных служб.

Так, большое количество грузовиков превращается в снегоуборочные машины, а разбрасывающие реагент машины создают целую вереницу на тротуарах вдоль автомагистралей. Они и убирают снег, и предотвращают заледенение улиц. Обычно после работы такой парадной колонны из снегоуборочных машин весь снег оказывается на обочинах.

Но самое интересное в том, что для ускорения процесса расчистки, перед «уборщиками» едет полицейская машина. Тем самым освобождая улицы для проезда и запрещая другим транспортным средствам обгонять строй специализированных автомобилей.