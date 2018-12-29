Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

Облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до 7 градусов мороза прогнозируется в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня столичный регион будет находиться в зоне слабовыраженного теплого атмосферного фронта, поэтому днём в Москве облачно, местами возможен небольшой снег", — рассказали в "Фобосе".

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в городе составит минус 5-7, по области — 4-9 градусов ниже ноля.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.