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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва/24
В субботу, 29 декабря, в столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Ночью температура опустится до -8… -10 градусов, по области похолодает до -18. Днем в мегаполисе -5… -7, в регионе — от -5 до -10 градусов.
Ветер подует южный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье в столицу придет небольшое потепление, которое продержится всю первую неделю нового года. 1 января ожидается -3… -8 градусов, 2 и 3 января — от -1 до -6 градусов.
По прогнозам синоптиков, наступающий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
Ранее в "Автодоре" не исключили увеличения в ближайшие дни трафика на столичных трассах. Существенно вырастет число машин на скоростных дорогах по направлению из Москвы.
Из-за новогодних мероприятий до 3 января на центральных улицах города ограничили движение транспорта. Водителей попросили быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Автодор
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