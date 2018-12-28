Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

В субботу, 29 декабря, в столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России

Ночью температура опустится до -8… -10 градусов, по области похолодает до -18. Днем в мегаполисе -5… -7, в регионе — от -5 до -10 градусов.

Ветер подует южный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье в столицу придет небольшое потепление, которое продержится всю первую неделю нового года. 1 января ожидается -3… -8 градусов, 2 и 3 января — от -1 до -6 градусов.

По прогнозам синоптиков, наступающий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Ранее в "Автодоре" не исключили увеличения в ближайшие дни трафика на столичных трассах. Существенно вырастет число машин на скоростных дорогах по направлению из Москвы.

Из-за новогодних мероприятий до 3 января на центральных улицах города ограничили движение транспорта. Водителей попросили быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.