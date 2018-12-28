Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предсказали погоду в Новогоднюю ночь 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год. В Москве будет небольшой мороз. Новогодняя ночь в российской столице начнется с минус 10 градусов, а к утру потеплеет до минус 5 градусов.
В первый день 2019 года в Москве будет 3-8 градусов мороза, сообщает РИА Новости. 2 января потеплеет до 1-6 градусов ниже нуля. 4 января ожидается от 4 до 9 градусов мороза. Понижение температуры до минус 13 градусов ожидается в Москве к Рождеству.
Роман Вильфанд напомнил и о погоде на прошлый Новый год. 2018 год москвичи и гости столицы встречали при температуре от минус одного до плюс двух градусов с дождем. А снег лег только к Рождеству, подчеркнул глава Росгидрометцентра.
Вести.Ru: последние новости
В Камчатском крае объявлено штормовое предупреждение Попытка добраться до заблокированных в шахте в Соликамске людей успеха не принесла Москва стоит в 10-балльных пробках
Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Росгидромет , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Дедолларизация неминуема181
Уральцев напугали печатью Сатаны70
В США оценили испытания «ракеты Путина»323
Самарская чиновница дала совет живущим на пособие144
ФСБ объяснила забор на границе с Украиной92
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
01:45
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Шоу-бизнес
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
02:38
Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение