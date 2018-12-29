Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».
По словам метеоролога, в потеплении будет «виновато» Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. В настоящее время, температура уже превысила полградуса, и это очень значительная цифра.
«Практически все развитые службы прогнозируют это явление Эль-Ниньо, с большой степенью вероятности оно будет происходить. И это приведёт к тому, что следующий год может быть самым теплым за весь период наблюдений, если Эль-Ниньо разовьется», — сказал Вильфанд.