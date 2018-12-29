2019 год может стать самым теплым в истории

По словам метеоролога, в потеплении будет «виновато» Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. В настоящее время, температура уже превысила полградуса, и это очень значительная цифра.