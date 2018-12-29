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2019 год может стать самым теплым в истории 

Мир24 + ещё 9 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».
По словам метеоролога, в потеплении будет «виновато» Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. В настоящее время, температура уже превысила полградуса, и это очень значительная цифра.
«Практически все развитые службы прогнозируют это явление Эль-Ниньо, с большой степенью вероятности оно будет происходить. И это приведёт к тому, что следующий год может быть самым теплым за весь период наблюдений, если Эль-Ниньо разовьется», — сказал Вильфанд.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , Интерфакс
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