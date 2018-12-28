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В Москве образовался 30-сантиметровый лед 

Мослента 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве замерили толщину самого тонкого и самого толстого слоя льда. Об этом в пятницу, 28 декабря, агентству «Москва» сообщил начальник отдела мониторинга и предупреждения ЧС на водных объектах Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Герман Серегин.
По словам представителя службы, замеры проводились ежедневно. «Самый тонкий лед на Москве-реке в районе Крымского моста и на Воробьевской набережной — 3 сантиметра. Самый толстый лед на Большом Садовом пруду (Северный административный округ), Борисовских прудах (Южный административный округ) и озере Школьное (Зеленоград) — 28 сантиметров, а также на водоемах Новомосковского административного округа — до 30 сантиметров», — рассказал он.
Также Серегин напомнил о мерах безопасности в зимний период. Он подчеркнул, что выходить на лед в местах, где установлены специальные знаки безопасности, запрещено. Кроме того, согласно правилам охраны жизни людей на водных объектах, массовое катание допустимо только при толщине льда не менее 25 сантиметров и после тщательной проверки его прочности.
21 декабря в Гидрометцентре сообщили, что, согласно предварительному прогнозу, высота сугробов в столице к началу 2019 года достигнет 30 сантиметров.
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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