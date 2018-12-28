Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в пятницу будут снег и до 10 градусов мороза 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 10 градусов будет в Москве в пятницу.
"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами гололедица", — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в Москве ожидается от минус 10 до минус 8 градусов, по области будет от минус 13 до минус 8 градусов. Прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
В ночь на субботу в столице ожидается около минус 14 — минус 12 градусов, по области столбики термометров покажут минус 17 — минус 12 градусов. При прояснениях температура в Подмосковье может опуститься до 22 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица.
ТАСС: последние новости
Дорожники в Петербурге перешли на усиленный режим работы из-за метели В Краснодаре из-за сильного дождя подтопило улицы и образовались пробки В Москве начался сильный снегопад
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными98
Ведущий «Первого» прокомментировал скандал на корпоративе55
США высмеяли военный «сигнал» Запада для РФ60
«Его кличка Антонина»: Лолита назвала геев при власти2
«Защиты нет»: США пришли в ужас от российского оружия920
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
01:03
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье
Армия
04:19
Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ
Общество
01:12
Песков сбежал от Путина
Политика Общество
06:59
Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль
США В мире
01:00
Москвичей призвали массово спуститься под землю
Общество Новости Москвы
02:23
Крымский мост защитили от морского тарана
Общество
00:09
Бил или не бил? Жен Башарова перепутали
Шоу-бизнес
01:45
Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение