В Москве в пятницу будут снег и до 10 градусов мороза

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 10 градусов будет в Москве в пятницу.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами гололедица", — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве ожидается от минус 10 до минус 8 градусов, по области будет от минус 13 до минус 8 градусов. Прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на субботу в столице ожидается около минус 14 — минус 12 градусов, по области столбики термометров покажут минус 17 — минус 12 градусов. При прояснениях температура в Подмосковье может опуститься до 22 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица.